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18.08.2021 05:00
Рубрика: Культура

"Геликон-опера" объявила планы на новый сезон

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
В новый, 32-й сезон театр вступает со слоганом: "Геликон" обнимает. "Геликон" любит. "Геликон" ждет!" Традиционный сбор труппы прошел в актуальном ныне "гибридном" формате: "на дистанте" оказался самый главный человек театра - основатель и худрук "Геликона" Дмитрий Бертман.
"Геликон" любит" - слоган нового сезона. Вопреки пандемии театр обещает быть гостеприимным. Фото: Антон Дубровский / "Геликон-опера" "Геликон" любит" - слоган нового сезона. Вопреки пандемии театр обещает быть гостеприимным. Фото: Антон Дубровский / "Геликон-опера"
"Геликон" любит" - слоган нового сезона. Вопреки пандемии театр обещает быть гостеприимным. Фото: Антон Дубровский / "Геликон-опера"

Сезон в театре продумали до мелочей, но с надеждой, что локдаунов больше не будет. "Геликон" уже сейчас хотел стать территорией COVID free, что означает полный зал без масок и перчаток, так как билеты продаются исключительно обладателям QR-кода сертификата о вакцинации или актуального ПЦР-теста. Однако решили подождать с нововведением еще пару месяцев, чтобы еще больше поклонников театра успело сделать прививку. Поэтому пока заполняемость зала будет пятидесятипроцентной.

Фото: Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
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Впрочем, театр начнет сезон на свежем воздухе, уже традиционном для себя участием в фестивале open-air "Русская опера у стен монастыря". Оперу Чайковского "Евгений Онегин" покажут сразу в трех старинных подмосковных городах: 21 августа в Серпухове, 28-го - в Дмитрове, 29-го в Сергиевом Посаде.

А первым событием в стенах театра станет гала-концерт "Бал княгини Шаховской" 31 августа. Артисты Молодежной программы оперных артистов театра представят вечер, посвященный 180-летию со дня рождения княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, в особняке которой живет театр. Эта программа станет выпускной для первого набора геликоновской Молодежки, чья работа стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Осенью стартует череда премьер. 21 октября впервые в России будет представлена первая опера на иврите израильского композитора Гиля Шохата "Альфа & Омега" в постановке Дмитрия Бертмана в тандеме с дирижером Валерием Кирьяновым и сценографом Павлом Драгуновым. Именно из-за этой многострадальной премьеры, которую трижды переносили из-за пандемии, Дмитрий Бертман и не смог присутствовать на сборе труппы. Сейчас он в Тель-Авиве ведет переговоры о показе спектакля на родине автора.

Сезон в театре продумали до мелочей, но с надеждой, что локдаунов больше не будет

Следующей премьерой "Геликона" станет "Аида" Верди. Это уже третье обращение театра к этому названию. Свою версию одного из самых главных хитов итальянской оперы Дмитрий Бертман представит вместе с эстонским художником Тауно Кангро. А в Белоколонном зале Илья Ильин поставит одноактную оперу-буфф "Остров Тюлипатан" Оффенбаха. Однако с максимальным воодушевлением артисты встретили новость о том, что под занавес 32-го сезона в афише театра все-таки появится долгожданная "Богема" Пуччини.

Постепенно мир вспоминает о привычном образе жизни. И "Геликон" собирается на европейские гастроли. В октябре на сцене Шведской Королевской оперы будет показана "Иоланта" Чайковского в постановке Сергея Новикова. Стокгольм ждет восемь спектаклей. А в ноябре театр отправится в Италию. На подмостках Teatro Petruzzelli di Bari геликоновцы представят "Золотой петушок" Римского-Корсакова. Из-за пандемии театры Европы, множество из которых были закрыты более года, трудно возвращаются к публике. И взаимные обмены, и гастроли - один из лучших способов вспомнить о прежних творческих отношениях или придумать нечто новое.

"Геликон" и сам обещает быть гостеприимным. В сентябре-ноябре 2021 года Министерство культуры России и Ассоциация музыкальных театров проводят Шестой фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку". "Геликон" в своих стенах принимает три театра из Санкт-Петербурга ("Санктъ-Петербургъ Опера", "Мюзик-Холл" и "Зазеркалье"), а также Красноярский и Алтайский музыкальные театры. Кроме того, геликоновцы предоставят сцену коллегам из Московского академического детского музыкального театра им. Наталии Сац, которые в связи с реконструкцией собственного здания покажут в марте свои спектакли в "Геликоне".

И еще два фестиваля примет у себя "Геликон". Международный фестиваль современного танца DANCE INVERSION осенью представит спектакли двух известных танцевальных компаний - "Единение/Soul Chain" Государственного театра Майнца (Германия) и "Pardes/Пардес" Танцевальной компании Вертиго (Израиль). А Чеховский фестиваль покажет спектакль Белградского национального театра "Ловцы снов. Хазарский словарь" - балет по мотивам одноименного романа сербского философа и писателя Милорада Павича.

Новые встречи запланированы и в рамках проектов #Jazzкафе, #PRODIGY.kids и "Гостиная Людмилы Жумаевой", что будут проходить ежемесячно в течение всего сезона. "Геликон" умеет для своей публики устраивать праздник круглый год.

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