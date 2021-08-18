Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит

Неожиданный способ заставить граждан раскошеливаться только что начали опробовать в нашей стране мошенники. Они выдают себя за микрофинансовые организации (МФО). Набор их практик широк - от сайтов, берущих плату за "помощь" в получении микрозаймов, которые никто не брал, до перечисления микрозаймов на счета людям, которые даже не заходили в МФО. В том, как не стать жертвой таких мошенников, разбиралась "Российская газета".

Ранее в редакцию обратился житель Твери, который работает инженером на местном производстве. На его счет вдруг упала немаленькая сумма - 45 тысяч рублей. Имя отправителя ему было неизвестно. Первая попытка вернуть деньги не удалась. Инженеру в банке объяснили, почему у него ничего не вышло с попыткой возвратить сумму неизвестному отправителю. В переводе нет никаких реквизитов.

А через неделю жителю Твери позвонили из далекого заполярного города. Представились микрофинансовой конторой и спросили, как он будет погашать заем.

И тут всплыла очень неприятная вещь - оказалось, что сутки нахождения суммы на счетах инженера "стоят" почти три процента. Аргументы, что заем у них он не просил, там рассматривать не стали. Полиция даже заявления не взяла - а где преступление? Ведь у человека деньги прибавились.

Попытки вернуть сумму микрофинансовой конторе получились, но с большим трудом. Но теперь в Тверь звонят коллекторы из Ростовской области, которые уверяют, что "купили его долг" - те самые набежавшие проценты.

Месяц назад почти об аналогичном случае, но с москвичкой, рассказало издание Life. Женщине перевели 50 тысяч рублей. Остальное было как под копирку - в далекой микрофинансовой организации ей заявили, что она получила у них заем. Как, не уточнили. Но москвичке еще повезло - ей дали деньги под один процент в день. С большими тратами нервов и денег женщина вернула деньги. Плюс к 50 тысячам пришлось заплатить проценты "за пользование деньгами" и непонятные "консультационные услуги". И столичная полиция, как и тверская, никакого криминала не увидела.

В последние месяцы "деньги из ниоткуда" стали часто получать и пенсионеры. Неизвестные суммы, которые им отправляют, меньше 10-20 тысяч рублей. И они никак не маркированы. Проверка показывает: эти переводы на самом деле - кредиты от разных и чаще всего далеких МФО.

В этом случае схема мошенников заключается в оформлении кредитов на третьих лиц с помощью украденных персональных данных. Чаще всего утечка происходит, когда при подборе займа гражданин обращается к недобросовестным посредникам или подает заявку онлайн не на сайте или в приложении банка, а на сомнительных сторонних ресурсах, например сайтах-агрегаторах.

Однако конфиденциальная информация может быть похищена и в результате кибератак на банки. Например, в последнее время участились случаи, когда мошенники пытаются взломать профили россиян на портале госуслуг, чтобы получить доступ к загруженным туда документам. При этом ни в Банк России, ни в саморегулируемую организацию "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") жалоб и обращений на такие мошеннические практики не поступало, сообщили "Российской газете" их представители.

Самое тревожное в такой ситуации то, что специалисты пока не знают, как с этим явлением бороться. Есть только некие рекомендации. Главные из них - не тратить перевод. И все-таки написать заявление в полицию, а копию оставить у себя. Это будет доказательством незаконного предоставления кредита.

Ситуация показывает, что псевдо-МФО может выдать микрозаем даже без ведома и заявления самого заемщика. Такая история недавно произошла и в Екатеринбурге. И там человеку на карту внезапно пришла сумма в 15 тысяч рублей. В своем банке он выяснил, что это был перевод от микрокредитной конторы, зарегистрированной в Татарстане. В банке, на карту которого пришли деньги, отказались что-либо делать - там сказали, что раз перевод прошел успешно, отправить деньги назад запрещает законодательство.

"В поддержку того, что речь может идти не о легальных игроках, а о "черных" кредиторах, свидетельствует следующее: во-первых, без знания паспортных данных в деталях такие договоры не востребуемы в части возврата, а значит, здесь также может иметь место воровство или продажа персональных данных потребителей финансовых услуг. Во-вторых, и это даже более первостепенно, без знания полных реквизитов заемщиков перечисление на счет технологически невозможно. Да, существует возможность перевода на карту по номеру телефона, но лишь три МФО на сегодняшний день осуществляют на регулярной основе переводы физлицам по номерам телефона, а не номерам карт", - говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.

По ее словам, сейчас распространены еще несколько мошеннических практик псевдо-МФО. Это непосредственно мошеннические займы (оформляются третьими лицами по чужим скомпрометированным паспортным данным), а в последние месяцы появились обращения, связанные с недобросовестными практиками кредитных посредников (когда сайты-витрины взимают плату с потребителей за "помощь в получении ссуды", которую человек не оформляет). "Они поступают в СРО в последние месяцы в достаточно большом количестве, но не от потребителей финансовых услуг непосредственно, а со стороны МФО, к которым обращаются потребители", - говорит Стратьева.

И единственным вариантом оказалось обращение в саму МФО с заявлением с требованием забрать назад свой кредит. Правда, сделать это оказалось крайне сложно. Связаться с кредиторами проблемно - телефон постоянно недоступен, а на электронные письма компания не отвечает.

Так куда бежать? В Банке России рекомендуют вот что. Обратиться в свой банк и уточнить, откуда перевод. Потом написать заявление в МФО, в котором заявить, что не заключали с ними договор. Все равно написать заявление в полицию. И главное - ни в коем случае не тратить деньги займа.

Правда, что делать, если МФО не отвечает на звонки и на электронные письма, а расположено совсем в другом городе, - неясно.

Компетентно

Что, кому и куда писать

Анна Юфа, юрист

- Если вам на карту неожиданно поступили деньги, в первую очередь необходимо зафиксировать данный факт в своем банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии. Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой - указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора - нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению. По мнению банкиров, самое главное в подобной ситуации - ни в коем случае не тратить деньги займа, который вы не просили.