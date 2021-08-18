Международный фестиваль "Толстой" пройдет в Ясной Поляне в сентябре

V Международный театральный фестиваль "Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна" с 3 по 5 сентября. Продажа билетов стартовала 18 августа, сообщили на брифинге в пресс-службе правительства Тульской области.

В год 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна" международный театральный фестиваль "Толстой" - одно из знаковых событий. В этом году, как сообщила директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, фестиваль впервые проходит под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Проведение театрального фестиваля в Ясной Поляне планировалось в июне, однако из-за неблагоприятной эпидобстановки он был перенесен на неопределенное время. Сейчас, как рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина, уровень заболеваемости снизился, выросло количество вакцинированных, и Роспотребнадзор рекомендовал провести фестиваль в начале сентября. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности: рассадка с учетом социальной дистанции, маски обязательны даже для спектаклей на воздухе.

В программе V театрального фестиваля "Толстой" 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны, в том числе пять премьерных спектаклей, а также лекции известных специалистов в области культуры. Программа юбилейного фестиваля включает работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Есть и несколько специальных проектов. Так, документальная пьеса современных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой "Толстой о людях. Люди о Толстом" написана специально для фестиваля. Она посвящена не самому Льву Николаевичу, а музею "Ясная Поляна" и людям, работающим в нем. Чтобы по-настоящему окунуться в усадебный мир, авторы прожили в Ясной Поляне десять дней, взяли интервью у работников музея и жителей деревни.

Как рассказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, спектакли под открытым небом пройдут на четырех площадках: на главной сцене, малой сцене у дома Толстого, в яблоневом саду и площадке на холме. Впервые этот театральный фестиваль перешагнет пределы Тульской области - спектакли пройдут также в Москве и Уфе.

Все дни в Ясной Поляне будут работать представительства тульских кафе и ресторанов. Местные власти обещают обеспечить транспортную доступность, заверяя, что уехать можно будет даже после самого позднего спектакля. Кроме того организаторы фестиваля присоединились к акции "Без дистанции" - гости, сделавшие прививку от ковида, могут посетить фестивальные мероприятия бесплатно, для них предусмотрена специальная квота.