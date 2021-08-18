Тилль Линдеманн дважды выступит на фестивале "Спасская башня"

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит на XIV международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом обозревателю "РГ" сообщили в дирекции фестиваля.

Однако говорить о том, будет ли Тилль Линдеманн петь или, например, дирижировать одним из оркестров, в дирекции отказались.

Не ответили в пресс-службе и на вопрос о том, от кого исходила инициатива приглашения Линдеманна - от его менеджмента, дирекции "Спасской башни", или это была идея самого музыканта, попросив дождаться официальной пресс-конференции.

Пока известно лишь то, что Линдеманн заявлен в качестве специального гостя. А его выступления на Красной площади запланированы на 4 и 5 сентября.

Кстати

Музыкант немного говорит и понимает по-русски, в чем мог убедиться обозреватель "РГ" во время наших с ним интервью.

Между тем

Тилль Линдеманн представил фильм-концерт своего проекта Lindemann - Live in Moscow. Он уже вышел в прокат в Германии, Франции, Бельгии и других странах Европы.