В Воронеже выписался первый пострадавший при взрыве ПАЗа

...Из больницы выписался первый пострадавший при взрыве ПАЗа в четверг. Он в удовлетворительном состоянии, сообщили власти. Правительство Воронежской области намерено наградить добровольцев, помогавших спасать пассажиров из автобуса.

- Первое, что мы увидели - девочка. Она была зажата между сиденьями. Очевидно, у нее ребра были сломаны, не могла на ноги встать. Вынесли ее. Потом была еще одна, с оторванными ногами - она успела сказать, что ее зовут Ольга, - рассказал Игорь Пахачев, первым бросившийся с тротуара в развороченный взрывом ПАЗ. Михаил Роговой и Денис Щупка ехали мимо на машине. Увидев вспышку, они припарковались и побежали к автобусу: вытаскивали пострадавших, поили их водой, оказывали первую помощь, успокаивали, помогали укладывать раненых в машины скорой помощи. Денис учился на спасателя и знал, что надо делать. Вместе с ними работала Ольга Бажина.

- Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого, - пообещал глава региона Александр Гусев.

Огонь

В четверг примерно в 21 час к остановке в центре Воронежа подъехал ПАЗ 10-го маршрута. У остановочного павильона и вокруг него было много людей - истомленные многодневной жарой горожане вышли на улицу, чтобы прогуляться по остывающим тротуарам, заглянуть в крупный торгово-развлекательный центр через дорогу. Автобус стоял с открытыми дверьми - в них тоже заходили. В салоне находилось порядка 35 пассажиров, все сиденья были заняты.

В этот момент раздался взрыв. Те, кто находился в салоне, не поняли, что произошло - в том числе и водитель.

- Хлопок, стекла полетели, ничего не понятно. Побежал выводить пассажиров, помогали мне люди с остановки, - рассказал шофер. Он не получил ни царапины - по словам коллег, его спасла стальная перегородка, отделяющая водительское место от остального салона.

ЧП произошло в одном квартале от пожарной части, и спасатели оказались на месте уже через минуту. Тушить было нечего - пожара не последовало. Взрыв словно вывернул хлипкий корпус автобуса наизнанку, раскрыл его, разбросав по асфальту куски обшивки и стеклянное крошево, в которое превратились окна. На остановке и у нее стояли и лежали люди. Добровольцы уговаривали не вставать женщину с перебитыми ногами - она была в шоке и все пыталась подняться. Ноги были посечены и у большинства других пассажиров - вероятно, эпицентр взрыва находился в районе пола.

Дым

Следом за спасателями к месту взрыва прибыли представители силовых ведомств - полиция и взрывотехники ФСБ. Первая версия произошедшего - взрыв баллона с газовым топливом, которое ради экономии используют многие маршрутные автобусы, - не подтвердилась. Согласно заявлению АТП-1, взорвавшийся ПАЗ был почти новым, 2016 года выпуска, и оснащен дизельным двигателем, не работающим на газе. В ГИБДД подтвердили, что автомобиль честно и вовремя прошел техосмотр.

Следом отошла в сторону версия теракта. Силовики не нашли следов поражающих элементов, которыми начиняют "адские машины". Хотя облако желтого дыма, сопровождавшее взрыв и попавшее на записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших рядом с автобусом в момент взрыва, напоминает СВУ, в которых в качестве взрывчатки используется селитра.

К месту ЧП подогнали еще один ПАЗ - того же маршрута, видимо, из той же партии, что и взорвавшийся. Его поставили рядом с остовом первого и при свете гигантской световой колбы, установленной МЧС прямо на проезжей части, взрывотехники в течение нескольких часов скрупулезно сравнивали обе машины.

Расследование передали в центральный аппарат СКР, курирует его Национальный антитеррористический комитет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но статья УК может измениться после результатов экспертиз. Пока основной версией является техническая неисправность автобуса. Есть и еще одна гипотеза - что взорвался газовый баллон, тайком перевозимый кем-то из пассажиров (официально возить подобные предметы в общественном транспорте запрещено - но следствие ее не комментирует.

Цветы

Движение вокруг было перекрыто, на соседних остановках собрались толпы желающих уехать пассажиров. Первыми среагировали таксисты и стали предлагать довезти желающих куда тем надо - правда, по бессовестно завышенным ценам. Вскоре скорректировали маршруты и перевозчики. Но когда к остановкам подходили ПАЗы, люди в них не садились - опасались - и автобусы шли дальше пустыми.

За ночь коммунальщики убрали с улицы Кольцовской следы вечернего происшествия: кровь, фрагменты обшивки, рассыпанное по асфальту стеклянное крошево - в него превратились стекла автобуса. Утром к остановке, у которой все случилось, горожане понесли цветы, свечи. Там теплятся несколько лампадок.

- Жалко людей. Они же ни в чем не виноваты - ехали по своим делам, домой спешили. Время-то уже было позднее. Дома их, наверное, ждали, - рассказала Светлана Пронькина, положившая на скамейку и посеченной осколками павильона четыре красных гвоздики.

Больницы

Непосредственно с места ЧП доставили в больницы 19 раненых, еще семеро обратились за медицинской помощью позже с жалобами на проблемы со слухом.

- Это отит, последствие контузии и баротравмы, - объяснила сотрудник регионального департамента здравоохранения Надежда Остроушко. Она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о "металлической пыли", въевшейся в кожу пассажиров автобуса. Никаких следов осколков врачи не нашли - у всех пострадавших диагностированы последствия контакта с ударной волной: ушибы легких, мягких тканей. У некоторых переломы, ожоги, ссадины.

Три человекам в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу, двое из них в реанимации - у одного обширные ожоги, у другого сильный ушиб легких и многочисленные ссадины. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентов, об их перспективах медики говорят со сдержанным оптимизмом. Две женщины - в том числе Ольга, пострадавшая сильнее прочих, - скончались.

Региональные власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Тяжелораненые получат по 500 тысяч, размер компенсации для других пострадавших пока не объявлен. Губернатор пообещал внимательно изучить материальное положение каждой попавшей в беду семьи для выработки мер дополнительной поддержки. Также о желании оказать посильную помощь заявил ряд воронежских бизнесменов.

Контроль

В городе усилен контроль за безопасностью в общественном транспорте. Весь подвижной состав - а это порядка 800 автобусов, - тщательно проверяют перед выходом на линию и на конечных остановках. Механики осматривают машины снаружи, при помощи зеркал на длинных ручках заглядывают под днище, водитель проходит по салону заглядывая в углы и под сиденья в поисках бесхозных предметов.

- Мы и раньше так делали, напоминание есть у каждого водителя в путевом листе. Просто сейчас напомнили, дополнительные инструктажи провели. Водителей заставили выкинуть канистры с водой - их возили, чтобы руки помыть. На маршруте за бесхозными вещами смотрит кондуктор, - рассказал механик-диспетчер на одной из конечных остановок Михаил Домрачев.

В 2015 году он работал водителем и нашел в салоне забытый кем-то пакет. Вернее, заметила кондуктор, а Михаил остановился, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы. Пакет оказался безобидным, но Михаилу и его кондуктору объявили благодарность.

Тем временем

Озаботились безопасностью общественного транспорта и в Госдуме РФ. Там напомнили, что по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" Воронеж за два года получил 112 больших автобусов: 92 ЛиАЗа и и 20 "Волгабасов". Несмотря на это, пассажиров возят маленькие ПАЗы частной компании. Депутаты предложили проверить все города, получившие новый транспорт по нацпроекту - не стоит ли он где-нибудь в парках.