Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара

Жаркая погода в Москве продержится до 19 августа, а затем начнется понижение температуры воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что с северо-запада к столице приближается циклон.

"Изменения погоды ждать уже совершенно недолго. В четверг ночью и днем уже достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно понизится, максимальное значение - 22-24 градуса, но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 градуса", - отметил метеоролог.

Ну а 18 августа в центр европейской части России еще продолжит поступать хорошо прогретый воздух из Средней Азии. В Москве столбики термометров поднимутся до отметки +29 градусов. В первой половине дня возможен кратковременный дождь, пишет "Интерфакс".