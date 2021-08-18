Прокуратура Бурятии проверит ДТП с вахтовым автобусом

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку по факту ДТП с вахтовым автобусом в Еравнинском районе.

Напомним, вечером 17 августа транспорт, в котором находились работники комбината ООО "Озерное", съехал с технологической дороги в кювет. По информации пресс-службы предприятия, пострадали девять человек. С травмами средней степени тяжести они госпитализированы в больницу.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, охраны труда и безопасности дорожного движения", - сообщается на сайте надзорного ведомства.