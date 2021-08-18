Спасатели вылетели на помощь туристам, упавшим с вулкана Ключевской

В среду утром спасатели отправились на поиски двух туристов, которые сорвались со склона Ключевской сопки, сообщили в пресс-службе камчатского главка МЧС.

"Туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. Примерно на высоте 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона", - говорится в сообщении.

Информацию о ЧП спасатели получили поздно вечером, поэтому привлечь к поискам вертолет не смогли. С рассветом борт отправился в район вулкана. Туда же из поселка Ключи следует вторая поисковая группа.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.