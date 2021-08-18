Оренбургский интенсив "StartUp Степь" собрал изобретателей со всей России

Изобретателей, предпринимателей, ученых и представителей отраслевых ведомств со всей России собрал инженерно-технологический интенсив "StartUp Степь" в оренбургском городе Ясный. Здесь были подведены итоги конкурса "Техновызов". Авторы проектов-победителей получат гранты размером до 500 тысяч рублей, площадку для пилотного запуска и, после успешного выполнения работ по гранту, - инвестиции для создания производства, которое войдет в ТОСЭР "Ясный" в качестве резидента.

Как уже писала "РГ", мероприятие состоялось в рамках деловой программы юбилея города. По словам организаторов, цель "StartUp Степь" - прокачать навыки, знания и компетенции в области высоких технологий с последующим применением в рамках крупных производств для интенсификации социально-экономического развития региона.

- Экономика Оренбургской области - это 500 крупнейших предприятий, которые "делают" 95 процентов валового регионального продукта, - рассказал на открывающей сессии вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбуржья по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - В них задействовано 25 процентов рабочей силы региона. Мы можем долго привлекать инвестора, который придет в ТОСЭР "Ясный", в особую экономическую зону, в ТОСЭР Новотроицк и построит завод на 300 рабочих мест. А если сделать ставку на малый и средний бизнес, если каждый из присутствующих создаст хотя бы 3 рабочих места - вот завод и получился. У нас есть один путь, как остаться конкурентоспособными через 15 - 20 лет: находить и создавать новые ниши. Должна быть система, направленная на формирование стартапов. Я считаю, что Ясный - это хороший пример места, где есть все.

Программа "StartUp Степь" включала в себя образовательные треки, экспертные сессии, тренинги, мастер-классы и семинары. Участники смогли встретиться с ведущими представителями организаций, реализующих высокотехнологичные проекты по всей России. Здесь был представлен лучший российский и международный опыт стартап-движения с привлечением актуальных реализованных кейсов.

По словам руководителя компании "Оренбургские минералы" Андрея Гольма, подобные акции позволяют создать прочную основу для развития региона и бизнеса.

- Мы создали экосистему, которая представляет собой не только предприятие по добыче и обработке хризотилового асбеста, но полноценный индустриальный парк. Он уже стал основной для нескольких высокотехнологичных компаний - они производят инновационные промышленные материалы, полностью отечественные станки для выпуска огнеупорного картона и насосы для атомных электростанций. Сегодня как никогда важно заботиться о будущем, развивать диверсификацию производства и создавать новые продукты, - подчеркнул руководитель предприятия.

Кроме того, в рамках "StartUp Степь" прошел финал конкурса научно-технологических проектов и стартапов "Техновызов". Он был организован минэкономразвития, инвестиций, туризма и внешних связей, Фондом инвестиций и инноваций Оренбургской области при поддержке АНО "Платформа НТИ". Заявителем технологических запросов и индустриальным партнером конкурса выступила компания "Оренбургские минералы".

В финале "Техновызова", проходившего в оренбургской степи, изобретатели, конструкторы и предприниматели из Москвы, Магнитогорска, Саратова, Томска, Челябинска, Воронежа, Симферополя и Казахстана защищали свои проекты перед экспертами компании-заявителя. Лучшие проекты получили не только гранты в 500 тысяч рублей, но и перспективу создания совместного предприятия и запуска нового производства в статусе резидента ТОСЭР "Ясный". До 1 сентября победители должны согласовать техническое задание, а затем приступить к выполнению работ по грантам.

Справка "РГ"

Победителями конкурса "Техновызов" по кейсу "Хризотиловая долина" стали: разработка по получению оксида магния из отходов серпентиновой руды, проект по получению магний-силикатных микросфер путем плазменной обработки хризотил-асбеста, роторно-вихревой "Вулкан", квазикристаллический модификатор, программно-аппаратный комплекс автоматического контроля за состоянием технологического оборудования на основе инвариантов акустических процессов и система машинного зрения для контроля и тонкой настройки операционных процессов.

Также компанию-заявителя привлекли: проект измерительного комплекса параметров температуры "ДИСКОН", комплекс ремонтно-восстановительных и упрочняющих обработок для формирования износостойких поверхностей в машинах и механизмах горнодобывающего производства износостойкая керамика на основе AlMgB14 и проект по упрочнению и восстановлению металлов и сплавов