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18.08.2021 07:15
Рубрика: Экономика

Замена коммерческих займов бюджетными сэкономит Мордовии 1,1 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Члены мордовского кабмина наблюдали за ходом встречи по ВКС. Фото: Николай Гагарин Члены мордовского кабмина наблюдали за ходом встречи по ВКС. Фото: Николай Гагарин
Члены мордовского кабмина наблюдали за ходом встречи по ВКС. Фото: Николай Гагарин

Благодаря замене в общей структуре госдолга Мордовии коммерческих кредитов на бюджетные республика уже в текущем году сэкономит 380 миллионов рублей. А в 2022-м экономия составит 1,1 миллиарда.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Такие цифры прозвучали в ходе состоявшейся в Москве встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и врио главы РМ Артема Здунова, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Отмечалось, что главной проблемой Мордовии, требующей решения в первую очередь, остается рекордный госдолг, в два раза превышающий собственные доходы.

По состоянию на 1 августа госдолг Мордовии превысил 48,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 20,6 миллиарда приходится именно на банковские кредиты с высокой процентной ставкой. Объем бюджетных заимствований - 26,3 миллиарда, еще два миллиарда рублей - государственные ценные бумаги.

Эффективной мерой ослабления долгового бремени стало проведенное недавно правительством РФ замещение коммерческих кредитов в структуре госдолга регионов бюджетными. В начале августа Мордовия получила на эти цели из федерального центра 17,4 миллиарда рублей. В результате такой замены коммерческий долг региона сократился до четверти от собственных доходов. Это означает, что с учетом действующей ключевой ставки Банка России уже в текущем году за счет уменьшения затрат на обслуживание задолженности республиканская казна сэкономит 380 миллионов рублей, а в последующем - 1,1 миллиарда.

- Ключевые показатели социальной и экономической сфер Мордовии пока остаются ниже среднероссийских, - констатировал Максим Решетников. - Есть вопросы с устойчивостью регионального бюджета ввиду накопленных проблем. Правительство РФ оказывает республике дополнительную поддержку: в прошлом году регион получил более 10 миллиардов рублей дотаций - это больше "доковидного" времени на ч6етыре миллиарда.

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