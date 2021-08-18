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Текст:   Светлана Сибина  (Омск)
08:34 18.08.2021
Российская газета - Неделя - Сибирь № 187(8538)

Можно ли построить в квартире сауну или бассейн

Житель омской новостройки оборудовал в квартире бассейн, другой вынес на балкон санузел, третий - кухню. То, что квартиры перестроены, выяснилось лишь тогда, когда соседей начало топить, пропала вентиляция, остыли батареи. Между тем законы в этой сфере ужесточаются, а за нестандартное переустройство жилья предусмотрена серьезная ответственность.
Снос несущей стены может обернуться обрушением всего подъезда. Фото: Сергей Беляков/РИА Новости Снос несущей стены может обернуться обрушением всего подъезда. Фото: Сергей Беляков/РИА Новости
Снос несущей стены может обернуться обрушением всего подъезда. Фото: Сергей Беляков/РИА Новости

Росреестр завершил цифровизацию недвижимости и оказалось, что более половины квартир перестроены. Все это чревато для жильцов серьезными последствиями, однако они продолжают реализовывать свои фантазии, ломая перегородки, увеличивая площади жилых помещений за счет лоджий и балконов.

Фото: iStock
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Житель омской новостройки обратился в управляющую компанию с жалобой: стены начали покрываться грибком, обои пузырятся и отваливаются, двери разбухли и перестали закрываться. Оказалось, что сосед этажом выше установил прямо посреди комнаты бассейн. На вопрос: "Зачем?" он заявил: "Моя квартира, что хочу, то и делаю".

Еще одна омичка перенесла в зал ванную, установив для ее наполнения электрический насос. А когда свет погас и насос перестал работать, в квартире этажом ниже началось настоящее наводнение.

- Наши соседи решили устроить кухню прямо на лоджии. Установили там газовую плиту, вынесли батареи отопления. В результате во всех квартирах, расположенных по общему стояку, резко похолодало. Мы пожаловались в управляющую компанию. И нам пообещали восстановить систему отопления, - сетует жительница пятиэтажки в Октябрьском округе Ирина Васильевна.

По словам специалистов, теперь горе-архитекторам придется заплатить штраф, вернуть системы отопления и плиту на старое место, а также восстановить разрушенную стену. Узнав о таком решении, они искренне возмущались - люди не представляли, что не имеют право перестраивать квартиру по своему усмотрению.

Иногда перепланировка может повлиять на оформление недвижимости.

- После смерти мужа я решила переписать квартиру на себя. Но в Росреестре отказались оформлять наследство. Супруг убрал стену, чтобы увеличить площадь коридора, но перепланировку не оформил. И мне заявили, что собственницей квартиры я смогу стать только, восстановив ее в первозданном виде. Это требует приличных денег, которых у меня просто нет, - сообщила о своей проблеме омская пенсионерка.

Подобное происходит сплошь и рядом. Тесные квартиры заставляют жильцов искать способы их расширить. И они объединяют туалеты с ванными, кухни и коридоры с залами, увеличивают площади комнат за счет лоджий и балконов, демонтируют кладовки и вентиляционные шахты, даже не подозревая, что делают это незаконно. И если еще несколько лет назад на самовольные переделки никто особо не обращал внимание, то теперь ситуация резко поменялась. Росреестр завершил цифровизацию недвижимости. И может сравнить существующую планировку с проектной. А в случае расхождений заставить жильцов привести квартиру в законный вид.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- Ужесточать нормы заставляют обстоятельства. Явление носит массовый характер. Первичное жилье переделывают до девяноста процентов новоселов, вторичное - более половины. И более семидесяти процентов изменений не узаконены, причем не только в Сибири, но и во всей стране. Из-за переноса стен и коммуникаций нарушается прочность всего дома. Не так давно в Перми из-за незаконных перепланировок рухнул целый подъезд. Так что навести порядок в этой сфере - жизненная необходимость, - уверена председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко.

В последние годы строители частенько предоставляют новоселам жилье так называемой свободной планировки. Купил студию без перегородок, и обустраивай ее по своему усмотрению. Но на самом деле понятия "свободная планировка" в Жилищном кодексе не существует. А обустройство любого жилья, в том числе и "чернового", регламентируется жесткими стандартами. И даже небольшой сдвиг стены, не совпадающий с техпаспортом, влечет серьезные санкции.

- Вмешиваясь в планировку, следует руководствоваться принципом "семь раз отмерь". Трогать зону кухни и санузла категорически нельзя. Их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам нижних и верхних квартир, - поясняет Светлана Гоненко. - Даже небольшое отклонение от стандарта влечет за собой штраф. Он, правда, невелик - 2,5 тысячи за незаконную планировку, еще 1,5 тысячи - за порчу имущества. Однако одним штрафом владельцу переделанного жилья не обойтись. По закону ему придется приводить жилье в первоначальный вид.

А это влетает в копеечку.

- Мы трижды заплатили за ремонт квартиры, - сетует жительница левобережной высотки Марина. - В первый раз, когда заселились. Во второй, когда суд нас заставил вернуть планировку в первозданный вид. И вот теперь, когда все это пришлось привести и в божеский вид. Это сумасшедшие траты. А всего лишь из-за того, что мы захотели расширить тесный санузел.

Такую перепланировку в квартире видно издалека. Фото: Светлана Сибина/ РГ

Игнорировать решение суда не получится: к делу сразу подключатся судебные приставы. А дальнейшее упорство вообще может привести к уголовной ответственности и потере жилья. Квартиру выставят на торги и вернут владельцу лишь небольшую часть ее стоимости, поскольку расходы по восстановлению жилья теперь уже лягут на нового покупателя.

По словам специалистов, законы в этой сфере становятся все жестче. За последний год суды вынесли около полусотни решений, обязывающих жильцов привести квартиру в надлежащий вид. И это лишь верхушка айсберга.

Проблема столь серьезна, что в Омске недавно создали центр перепланировок и реконструкций, где можно получить консультацию по поводу изменений жилья. Специалисты пояснят, какие дизайнерские новшества можно узаконить, а какие нет. Помогут оформить техпаспорт.

По словам экспертов, омичей, которые стараются это сделать, становится больше, а пандемия подстегнула этот процесс. С начала года только в администрацию Центрального округа поступило 653 обращения.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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- Большинство из них касается переоборудования санузлов, демонтажа перегородок, увеличения площади комнат, - пояснила главный специалист отдела архитектуры, строительства и земельных отношений Ольга Поротикова. - Разрешение на переустройство жилых помещений выдано 510 омичам. Остальным отказано ввиду несоответствия стандартам предлагаемых изменений.

Теперь по закону устроить в квартире сауну, или кухню в спальне, или оборудовать чулан на лестничной клетке не получится. А вот перенести полотенцесушитель, демонтировать кладовку, утеплить полы и произвести другие разумные изменения вполне реально. Главное, согласовать проекты и внести соответствующие изменения в техпаспорт.

Что нужно для разрешения на перепланировку

. Паспорт собственника жилья, либо его представителя с доверенностью.

. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

. Если квартира в новостройке - технический паспорт, выданный БТИ.

. Проектные документы о переустройстве или перепланировке жилища.

. Письменно оформленное согласие на переоборудование квартиры от всех собственников, также лиц, прописанных в данной квартире.

. Если жилище передано в пользование на основании договора социального найма - разрешение соответствующего органа.

. Если квартира приобретена по ипотечному договору - разрешение банка.

. Если переустройство затрагивает общедомовую собственность - протокол собрания жильцов дома с подписями о согласии.

. Если квартира находится в строении, представляющем культурную или историческую ценность, - заключение и разрешение уполномоченных структур.

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