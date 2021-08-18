На Алтае в ДТП с участием сотрудника ГИБДД погибли двое силовиков

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело после гибели двух человек в ДТП с участием начальника отдела ГИБДД по Михайловскому району. Погибшие были сотрудниками силовых ведомств в структуре ФСБ Ставропольского края.

- Уголовное дело возбуждено пока по факту ДТП, - рассказал корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Следователям предстоит выяснить, почему начальник Михайловского ГИБДД, управлявший личным автомобилем Hyundai Creta, допустил выезд на обочину, где стоял припаркованный грузовик MAN. В результате легковой автомобиль на большой скорости въехал в прицеп грузовика. В ходе расследования этого происшествия предстоит дать оценку и действиям водителя грузовика, который оставил его на обочине без габаритных огней и других опознавательных знаков.

Напомним, что авария на 181 километре автодороги А-322 "Барнаул - Рубцовск - Граница с Республикой Казахстан" в Шипуновском районе произошла 18 августа примерно в 3:30 ночи по местному времени. В результате столкновения Hyundai Creta с прицепом MAN погибли пассажиры легкового автомобиля - 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга. Их дочери 9 и 16 лет, а также водитель иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Выяснилось, что погибшая была сестрой начальника отдела ГИБДД по Михайловскому району. Вместе с семьей она отдыхала на Алтае. Они собирались возвращаться в Ставропольский край и ехали в Барнаул в аэропорт на утренний рейс.