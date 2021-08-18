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18.08.2021 12:45

Транснефть - Западная Сибирь завершила гидравлические испытания резервуара на НПС "Вагай"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило гидравлические испытания резервуара вертикального стального (РВС) объемом 5 тыс. куб. м. на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ).
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Контрольный мониторинг состояния металлоконструкций РВС на прочность и герметичность проводился в рамках реализации проекта по реконструкции резервуарного парка НПС. По итогам гидравлических испытаний отклонений от нормативных параметров выявлено не было.

В ходе реконструкции была выполнена полная замена шести поясов резервуара высотой почти 12 м и общим весом 125 тонн. Кроме того, с целью повышения уровня промышленной безопасности было проведено укрепление обвалования РВС. Для противопожарной защиты резервуара предусмотрена установка водяного охлаждения емкости. Также на новом РВС планируется монтаж радарного уровнемера с теплоизолирующим кожухом для обогрева и защиты уровнемера от низких температур, установка оборудования для размыва донных отложений с системой контроля и сигнализации производства АО "ТОМЗЭЛ".

После успешного завершения испытаний резервуара на прочность и герметичность специалисты выполнят работы по антикоррозийной защите внутренней и наружной поверхностей резервуара, а после завершения всех строительно-монтажных работ, в рамках комплексного опробования, резервуар будет заполнен нефтью.

Справка

НПС "Вагай" является головной перекачивающей станцией Ишимского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь". На производственном объекте расположены две группы резервуаров общим объемом 70 тыс. куб. м. Резервуарный парк НПС используется для приема нефти из магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык-Омск и дальнейшей транспортировки сырья по МН - в направлении к промежуточной станции НПС "Вознесенка-2".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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