Более 16 тысяч километров автодорог отремонтируют в 2021 году

Переулок Горный в псковском городе Острове преобразился. Грунтовая дорога, которая соединяет центральную магистраль с больничным городком, здесь прежде выглядела плачевно - утопала в лужах, которые мешали пешеходам, а само покрытие стремительно разрушалось.

В Северной Осетии отремонтировали 44 участка трасс Владикавказской городской агломерации. Фото: Владимир Аносов

Теперь все изменилось - специалисты заменили водопропускные трубы, укрепили обочины растительным грунтом. Проезжую часть привели в порядок с помощью песка, песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей. Кроме того, расчистили территорию от деревьев и кустарника, установили дорожные знаки и сигнальные столбики.

Ремонт провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость - 3,7 миллиона рублей. Как отметила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, переулок Горный выбрали для ремонта с учетом мнений горожан. Они активно голосовали за этот объект в социальных сетях.

Обновляются дороги и в Северной Осетии, где в этом году отремонтировали 44 участка трасс Владикавказской городской агломерации. Всего из федерального бюджета было потрачено 496 миллионов рублей, а еще 760 миллионов республика направила на ремонт в рамках нацпроекта из своего дорожного фонда. "Когда мы говорим об "участках трасс", речь идет о достаточно больших расстояниях, иногда целых улицах, - рассказывает председатель комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания Тариэль Солиев. - Например, сейчас во Владикавказе заканчивается ремонт улицы Ардонской, которая является дублером главной транспортной артерии города - проспекта Коста Хетагурова. Именно благодаря помощи федерального бюджета удалось добиться того, что дороги у нас стали лучше".

По словам Тариэля Солиева, еще 20 участков отремонтированных трасс относятся к региональным и межмуниципальным и находятся в разных уголках республики. Одна из этих дорог - Дзуарикау - Фиагдон - Хилак. В прошлом году здесь отремонтировали участок в семь километров, в этом году - пять километров.

Эта дорога проходит по Куртатинскому ущелью республики и является популярным туристическим направлением. В частности, ведет к Фиагдонскому мужскому монастырю, расположенному в горах. Чтобы туда добраться, надо пересечь реку. Но вот мост был узковатый: даже две машины не могли разъехаться. Теперь его капитально отремонтировали и расширили.

Перспективы

Более 16 тысяч километров автодорог в 84 субъектах России приведут в порядок в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".