Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море. Нынешней ночью он преодолел пролив Гибралтар. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корабль держит курс в восточном направлении.

Из Североморска - главной базы флота - "Вице-адмирал Кулаков" вышел 28 июня. Сначала он принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Потом отработал отдельные эпизоды практических учений в Атлантическом океане.

В Средиземном море "Вице-адмирал Кулаков" будет действовать в составе группировки кораблей Военно-морского флота России. В ближайшее время экипаж сделает остановку в точке якорной стоянки в море Альборан. Здесь он пополнит запасы. А потом продолжит выполнять задачи дальнего похода.