Как в Петербурге прошел Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь 325-й годовщины российского флота. В торжественных мероприятиях приняли участие 54 корабля и 48 боевых самолетов и вертолетов, порядка четырех тысяч военнослужащих.

Открыл парад президент страны Владимир Путин. Он на катере объехал корабли и поздравил военных моряков с праздником. На башне Адмиралтейства подняли флаг линейного корабля "Азов". Это первый российский линкор - герой Наваринского сражения, удостоенный кормового Георгиевского стяга.

Впервые в истории в сегодняшнем параде задействованы сразу три атомные подводные лодки. На кронштадтском рейде находились крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир", ракетный крейсер проекта 949А "Орел", многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 "Вепрь". Здесь же была и дизель-электрическая субмарина проекта 877ЭКМ "Дмитров".

На параде можно было увидеть и новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов". В параде также участвовали корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана.

Мимо Адмиралтейства прошли и исторические парусники, среди котрых была "Полтава" - воссозданная копия легендарного Петровского корабля.

Завершился Главный военно-морской парад пролетом авиации. В небо поднялись 48 боевых самолетов и вертолетов.