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18.08.2021 10:36
Рубрика: Экономика

Под Калининградом нашли уникальный кусок янтаря весом 1,7 килограмма

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Редкий янтарный самородок весом 1762 грамма найден в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината.

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Под Калининградом нашли уникальный янтарный самородок "Вербный"

Как сообщили в пресс-службе предприятия, по традиции всем уникальным камням весом более килограмма, которые считаются самородками, на комбинате дают имена. Этот янтарь, почти квадратной формы и золотисто-коричневого цвета, получил имя "Медовый" в честь Медового Спаса, который отмечался у православных 14 августа.

Текущий год стал урожайным на самородки для предприятия, ведущего промышленную добычу солнечного камня. "Медовый" - уже 17-й тяжеловес по счету в этом сезоне. Предыдущий самородок весом более 1200 граммов был добыт в День строителя, 8 августа, и получил соответствующее имя - "Строитель".

Такие уникальные образцы "золота Балтики" - редкость, они встречаются единично в сотнях тонн добытого янтаря-сырца. Все они подлежат обязательной оценке Гохрана России, который может присвоить самородкам статус драгоценных камней. Не получившие такого статуса экземпляры могут быть проданы на аукционах либо выставляются на обозрение публики.

В прошлом году комбинат добыл 20 самородков, поставив рекорд в своей истории. Не считая нескольких последних лет, из карьера извлекали не более пяти-шести янтарных гигантов в год.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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