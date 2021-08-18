В Калининграде обязали вакцинироваться рыбаков и энергетиков

В Калининградской области расширен контингент граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Туда включены сотрудники рыбопромысловой сферы, сферы энергообеспечения и работники пищевых предприятий.

Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура. Согласно документу, до 17 октября оба компонента прививки должны получить не менее 60 процентов сотрудников отраслей электроэнергетики и производства пищевой продукции, члены экипажей судов рыбопромыслового флота и те, кто занят в береговой рыбопереработке.

Как пояснили в ведомстве, изменения внесены по итогам обсуждения текущей эпидемической ситуации и предложений бизнес-сообщества на оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией. Предприниматели обеспокоены возможностью приостановки деятельности, ведь, к примеру, на пищевых предприятиях области ежедневно регистрируется 8-10 случаев заболевания COVID-19, что чревато введением карантина.

Обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям для ряда категорий граждан была введена в Калининградской области с 23 июня. До 30 августа необходимо привить не менее 60 процентов сотрудников образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, торговли, общепита, бытовых услуг, государственных и муниципальных служащих.