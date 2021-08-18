Конкурс "Новая волна" пройдет при загрузке зала в 50%

На федеральной территории Сириус концерты международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки с участием звезд эстрады "Новая волна" пройдут при 50-процентной загрузке зала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

- Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" на протяжении многих лет является важным событием в культурной жизни нашей страны, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Сегодня организаторы конкурса должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы он прошел на самом высоком уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Глава курорта поручил уделить особое внимание вопросам общественной безопасности во время проведения концертов, а также детально проработать схему движения транспорта во избежание заторовых ситуаций.

Кстати, в дни проведения "Новой волны" с 18.00 до полуночи будет ограничен проезд по Олимпийскому проспекту от пересечения с улицей Триумфальной до пересечения с улицей Чемпионов. На этот период будет изменена и схема движения общественного транспорта.

Напомним, концерты "Новой волны" пройдут с 19 по 25 августа на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке.

Кстати

"Новая волна" стартовала в 2002 году. Первые двенадцать лет конкурс проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В этом году выступят 11 финалистов из девяти стран мира. Телеаудитория "Новой волны" - более 200 миллионов человек.

Кроме новичков, в этому году выступят и популярные российские исполнители - София Ротару, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Валерия, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Максим Галкин, Леонид Агутин, Лолита, Олег Газманов, Баста, Ани Лорак, Григорий Лепс и многие другие.