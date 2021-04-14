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14.04.2021 12:52
Рубрика: Культура

Названы даты проведения фестиваля "Новая волна-2021" в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

В этом году Международный конкурс молодых исполнителей с участием известных артистов "Новая волна" пройдет в Сочи с 19 по 25 августа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил композитор, продюсер и председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Конкурс "Новая волна" в 2021 году вернется в Сочи

"В январе каждого года на протяжении 20 лет мы собирались всей творческой группой "Волны" и уже обсуждали варианты, идеи и т. д., - написал он. - Общая проблема в виде пандемии не дала возможность провести "Волну" в прошлом году, да и в этом было много вопросов, но... Господь услышал наши молитвы, и мы смогли принять решение о проведении "Новой волны-2021" с 19 по 25 августа в Сочи!".

Мероприятия состоятся в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи. Официальные продажи билетов начнутся в течение двух дней.

Напомним, в прошлом году музыкальный конкурс "Новая волна", который планировал переехать в Казань, не состоялся из-за пандемии. С 2016 по 2019 год фестиваль проводился в Сочи, где он обосновался после латвийской Юрмалы.

От гала-концерта до объявления победителей

19 августа состоится гала-концерт, посвященный открытию музыкального фестиваля.

20 августа - встреча с Димой Биланом, его друзьями и коллегами, которые выступят на творческом вечере, посвященному предстоящему юбилею известного исполнителя.

21 августа - юбилейный творческий вечер Александра Розенбаума с участием звезд поп-музыки, шансона, классической музыки и кино, далее в этот же вечер первый конкурсный день.

22 августа - концерт членов жюри и второй конкурсный день.

23 августа - концерт в честь юбилея Николая Баскова.

24 августа - вечер горячих премьер от самых ярких звезд и третий конкурсный день.

25 августа - церемония закрытия конкурса, на которой объявят победителей "Новой волны-2021", и большой гала-концерт.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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