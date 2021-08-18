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18.08.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

МЧС: На Кубани остаются подтопленными десять населенных пунктов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае продолжается работа по ликвидации последствий подтоплений из-за прохождения мезоциклона. По состоянию на 18 августа, от воды полностью освобождены 22 населенных пункта.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани для оценки ущерба от подтоплений создали больше 90 комиссий

За сутки удалось откачать воду из 269 частных домов и 975 придомовых территорий. В десяти населенных пунктах остаются подтопленными 490 частных домов и 1006 придомовых территорий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Для освобождения подтопленных территорий от воды приняты инженерно-технические решения по обустройству трех водоотводных каналов общей протяженностью 700 метров. В Темрюке запущена насосно-перекачивающая станция и усилена группировка экстренного ведомства тремя единицами техники из Сочи.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в Анапе, где без света до сих пор находятся около восьми тысяч жителей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник краевого экстренного ведомства Олег Волынкин с вертолета осматривают подтопленные территории. Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края, глава региона посетит населенные пункты Темрюкского района и Анапы, которые больше всего пострадали от удара стихии. Сейчас там продолжают откачивать воду, убирать мусор, вывозить упавшие деревья. Работают оценочные комиссии, чтобы люди как можно быстрее начали получать выплаты.

В пострадавших муниципальных образованиях уже работают оценочные комиссии. За сутки обследовано более 1,5 тысячи объектов и подготовлено 424 акта. Сегодня начнутся выплаты пострадавшим.

Сейчас открыты 28 пунктов временного размещения, в которых находится 901 человек, из них 323 ребенка. В ликвидации последствий подтопления задействованы 1089 человек и 342 единицы техники.

Кстати

Ликвидировать последствия удара стихии в Анапе и Темрюке помогают волонтеры. Число добровольцев увеличат, так как их основная помощь понадобится во всех пострадавших от стихии муниципалитетах края, когда сойдет вода.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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