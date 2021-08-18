Почему жители донского поселка не рады новой дороге

- Когда еще только начали класть асфальт, предупредила главу поселения: будут проблемы, - рассказывает Надежда Бабич. - Прежде чем что-то делать, надо разработать проект с учетом уклона местности, но в нашем случае решили обойтись без него. На мои опасения, что при первом же дожде вода пойдет ко мне в гараж, соединенный с нулевым этажом дома, который расположен ниже уровня дороги, глава ответил: "Все будет хорошо, не стоит волноваться". Пришлось поверить на слово...
Однако первый же ливень размыл все заверения главы поселения. Вода устремилась к дому Надежды Бабич. На ее слезы чиновники не реагировали. Поняв, что этим их не прошибить, написала официальную жалобу в сельскую администрацию. На что глава администрации снова успокоил ее и заверил: "Все будет хорошо, ведь объект еще не принят, ошибку исправят..."
Но никто ничего не делал, а через две недели случился такой ливень, что дом женщины затопило.
- В ту ночь проснулась из-за шума дождя и шквалистого ветра, - вспоминает Надежда Бабич. - Спустилась на нулевой этаж, кроме гаража, там находится и газовое оборудование. Чувствую, ноги по щиколотку в воде. И она продолжает прибывать. Испугалась очень, вдруг вода дойдет до газа, будет беда...
Женщина сразу позвонила главе поселка, но безрезультатно. Он объяснил, что находится на больничном. Тогда Бабич набрала номер подрядчика - но кроме длинных гудков, ничего не услышала. Не дал результата и звонок в службу спасения… Лишь набрав приемную аппарата представителя президента РФ в Южном федеральном округе, она получила помощь.
- Там сидел обычный дежурный, который не только меня успокоил и морально поддержал, но "реанимировал" районные службы, - говорит Бабич. - В три часа ночи ко мне приехали сразу три человека из администрации сельского поселения, правда, двое из них были женщины, которых я сразу отправила в дом, чем они могли мне помочь?! А с мужчиной, Евгением Николаевичем, стали думать, как остановить воду. Вероятно, здесь могли бы помочь мешки с песком, уложенные перед входом в гараж. Но у моих "спасателей" с собой были почему-то только пустые мешки. Пока думали, чем их наполнить, ливень закончился.
Теперь Надежда Бабич ломает голову, что же ей делать дальше, когда снова разыграется непогода? А зимой, когда вода превратится в лед? Она просто не сможет выехать из дома на автомобиле. Как больную маму, пережившую несколько инсультов, отвезти быстро в больницу?..
"РГ" обратилась за ответом к подрядчику, выполнившему дорожные работы на улице Малиновой. Там честно признались, что ничего делать не собираются: дорога заасфальтирована, муниципальный контракт выполнен, и работы оплачены. Никаких переделок не планируется. Руководитель подрядной организации Владимир Еременко пояснил мне, что на дорожные работы на улице Малиновой заказчик не предоставил проект или хотя бы письменное техническое задание.
- Когда мы начали асфальтировать дорогу, глава поселения и его заместитель были в отпуске, - сказал он. - Представитель районного стройконтроля, который рассчитал смету, на словах объяснил, что требуется. А сейчас, чтобы вода не затекала к домам, надо установить водоотливы, для этого придется снять часть дорожного полотна, кто эти расходы оплатит?
А ответ главы Рассветовского сельского поселения Александра Мацко на мой вопрос, почему дорога асфальтировалась без проектной документации, вообще поразил.
- А она была не нужна, - заявил он. - Это не строительство и не ремонт дороги, а просто улучшение ее покрытия: сверху щебенки положили асфальт. И только!
Вот, уважаемый читатель, после этого и гадай, почему у нас до сих пор часто вспоминают про две российской беды, которые постоянно нас преследуют.
Сергей Сохранов, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ:
- Улучшение покрытия дороги - это ремонтные работы, которые должны производиться на основании проекта, учитывающего уклоны и другие нюансы местности. Дорогу нельзя положить просто отсюда и досюда. И местные власти несут за нее ответственность. Если граждане недовольны качеством работ, им нужно обращаться в суд. Хорошо бы заручиться экспертным заключением проектного института или строительной организации, в котором будет написано, что подтопление происходит из-за некачественной дороги. Если такой экспертизы нет, суд может ее заказать. Но в итоге за нее заплатит тот, кто проиграет судебный процесс.