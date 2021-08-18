Почему жители донского поселка не рады новой дороге

На Малиновой улице в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области недавно положили новенький асфальт. Он еще блестит как начищенный пятак. Предыдущие двадцать лет здесь была обычная грунтовая дорога. Вроде радоваться надо. Но асфальт породил новые проблемы для жителей улицы. Прежнее покрытие при дожде впитывало воду, а нынешнее несет дождевые потоки к домам людей.

- Когда еще только начали класть асфальт, предупредила главу поселения: будут проблемы, - рассказывает Надежда Бабич. - Прежде чем что-то делать, надо разработать проект с учетом уклона местности, но в нашем случае решили обойтись без него. На мои опасения, что при первом же дожде вода пойдет ко мне в гараж, соединенный с нулевым этажом дома, который расположен ниже уровня дороги, глава ответил: "Все будет хорошо, не стоит волноваться". Пришлось поверить на слово...

Однако первый же ливень размыл все заверения главы поселения. Вода устремилась к дому Надежды Бабич. На ее слезы чиновники не реагировали. Поняв, что этим их не прошибить, написала официальную жалобу в сельскую администрацию. На что глава администрации снова успокоил ее и заверил: "Все будет хорошо, ведь объект еще не принят, ошибку исправят..."

Фото: Тагир Раджавов

Но никто ничего не делал, а через две недели случился такой ливень, что дом женщины затопило.

- В ту ночь проснулась из-за шума дождя и шквалистого ветра, - вспоминает Надежда Бабич. - Спустилась на нулевой этаж, кроме гаража, там находится и газовое оборудование. Чувствую, ноги по щиколотку в воде. И она продолжает прибывать. Испугалась очень, вдруг вода дойдет до газа, будет беда...

Женщина сразу позвонила главе поселка, но безрезультатно. Он объяснил, что находится на больничном. Тогда Бабич набрала номер подрядчика - но кроме длинных гудков, ничего не услышала. Не дал результата и звонок в службу спасения… Лишь набрав приемную аппарата представителя президента РФ в Южном федеральном округе, она получила помощь.

- Там сидел обычный дежурный, который не только меня успокоил и морально поддержал, но "реанимировал" районные службы, - говорит Бабич. - В три часа ночи ко мне приехали сразу три человека из администрации сельского поселения, правда, двое из них были женщины, которых я сразу отправила в дом, чем они могли мне помочь?! А с мужчиной, Евгением Николаевичем, стали думать, как остановить воду. Вероятно, здесь могли бы помочь мешки с песком, уложенные перед входом в гараж. Но у моих "спасателей" с собой были почему-то только пустые мешки. Пока думали, чем их наполнить, ливень закончился.

Теперь Надежда Бабич ломает голову, что же ей делать дальше, когда снова разыграется непогода? А зимой, когда вода превратится в лед? Она просто не сможет выехать из дома на автомобиле. Как больную маму, пережившую несколько инсультов, отвезти быстро в больницу?..

"РГ" обратилась за ответом к подрядчику, выполнившему дорожные работы на улице Малиновой. Там честно признались, что ничего делать не собираются: дорога заасфальтирована, муниципальный контракт выполнен, и работы оплачены. Никаких переделок не планируется. Руководитель подрядной организации Владимир Еременко пояснил мне, что на дорожные работы на улице Малиновой заказчик не предоставил проект или хотя бы письменное техническое задание.

- Когда мы начали асфальтировать дорогу, глава поселения и его заместитель были в отпуске, - сказал он. - Представитель районного стройконтроля, который рассчитал смету, на словах объяснил, что требуется. А сейчас, чтобы вода не затекала к домам, надо установить водоотливы, для этого придется снять часть дорожного полотна, кто эти расходы оплатит?

А ответ главы Рассветовского сельского поселения Александра Мацко на мой вопрос, почему дорога асфальтировалась без проектной документации, вообще поразил.

- А она была не нужна, - заявил он. - Это не строительство и не ремонт дороги, а просто улучшение ее покрытия: сверху щебенки положили асфальт. И только!

Вот, уважаемый читатель, после этого и гадай, почему у нас до сих пор часто вспоминают про две российской беды, которые постоянно нас преследуют.

Компетентно

Сергей Сохранов, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ:

- Улучшение покрытия дороги - это ремонтные работы, которые должны производиться на основании проекта, учитывающего уклоны и другие нюансы местности. Дорогу нельзя положить просто отсюда и досюда. И местные власти несут за нее ответственность. Если граждане недовольны качеством работ, им нужно обращаться в суд. Хорошо бы заручиться экспертным заключением проектного института или строительной организации, в котором будет написано, что подтопление происходит из-за некачественной дороги. Если такой экспертизы нет, суд может ее заказать. Но в итоге за нее заплатит тот, кто проиграет судебный процесс.