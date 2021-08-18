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18.08.2021 04:40
Рубрика: Происшествия

Суд разделил вину в ДТП между водителем и коровой

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Суд в Калмыкии разделил ответственность за ДТП между коровой, сбежавшей ночью от хозяев, и водителем, налетевшим на нее в тумане. Неприятная встреча произошла 29 октября 2019 года в 23 часа 20 минут на дороге Городовиковск - Яшалта. Легко представить ужас водителя, увидевшего, как в лобовое стекло вонзаются рога и копыта. Корове, безусловно, было еще тяжелее. Но она, в отличие от человека за рулем, нарушала правила.

"Причиной ДТП послужил бесконтрольный выпас в ночное время сельскохозяйственных животных - коров, принадлежащих Б. Согласно экспертному заключению, рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденной автомашины без учета износа деталей составила 171 140 рублей", - сообщили в Верховном суде Республики Калмыкия.

Фото: iStock
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Поскольку корова - не дикий зверь, она не имеет права шастать где-то по ночам. Поэтому работодатели водителя - а он попал в аварию на служебной машине - подали иск к хозяйке рогатого нарушителя.

"В рамках проведения проверки по факту ДТП ответчик Б. указала, что она и ее сыновья занимаются разведением крупного рогатого скота. На ночь скот загоняется в хозяйственный двор ее домовладения, - рассказывают в Верховном суде Калмыкии. - Ей позвонил сосед и сообщил: произошло ДТП с участием ее коровы. Выйдя во двор, она обнаружила, что ограждение заднего двора сломано, а часть коров отсутствует".

Наивно ожидать дисциплинированного поведения от коров, когда и не все люди отличаются законопослушанием. Потому рачительные хозяева должны укреплять заборы. Поскольку в данном случае забор не выдержал, хозяйка должна ответить за корову.

"При таких обстоятельствах следует признать, что ответчик как собственник крупного рогатого животного должна была обеспечить такие условия его содержания, которые бы предотвратили бесконтрольный выход животного на проезжую часть дороги, ставший причиной аварийной ситуации", - поясняют в суде.

Поскольку собственник крупного рогатого скота допустила безнадзорное нахождение коровы ночью на проезжей части автодороги, она должна возместить вред. Однако ВС Калмыкии особо отметил, что согласно ГК, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен.

"При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства", - подчеркивают в суде.

Корова не имела права находиться на дороге, но и водителю в тумане следовало снизить скорость

Как рассказал сам водитель, он двигался в полночный час на автомобиле со скоростью 80 км/ч, видимость на дороге была затруднена плотным туманом.

"Таким образом, водитель автомобиля, двигаясь по дороге между сельскими населенными пунктами, жители которых преимущественно занимаются разведением в том числе сельскохозяйственных животных, в темное время суток при недостаточной видимости не обеспечил контроль за движением своего автомобиля и при возникновении опасности для движения в связи с выходом коровы на дорогу, которую был в состоянии обнаружить, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил столкновение с животным",- посчитал ВС Калмыкии. Поэтому было решено, что в аварии вина обоюдная. С ответчика взыскано 85 570 рублей, то есть половина суммы ремонта.

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