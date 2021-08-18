Впадающая в море река Анапка почернела из-за иловых взвесей

Речка Анапка, которая впадает в Черное море, окрасилась в темный цвет из-за иловых взвесей, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

"По информации городского Водоканала, аварий на канализационных системах с выходом канализации в реку Анапку нет, - говорится в сообщении. - Помутнение воды связано с резким подъемом уровня реки, при котором сильным течением со дна поднимается взвесь черного ила".

Тем не менее сейчас продолжает действовать запрет на купание в акватории Черного моря. Роспотребнадзор взял все необходимые пробы морской воды для исследования на соответствие санитарным нормам. Только после заключения ведомства запрет на купание может быть снят.

Напомним, в минувшую субботу в Анапе ввели временный запрет на купание в море.