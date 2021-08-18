В Челябинске зафиксировано снижение концентрации сероводорода

Ситуация в Челябинске, где минувшей ночью был зафиксирован мощный выброс сероводорода, стабилизируется. Как сообщил заместитель областного министра экологии Виталий Безруков, с постов мониторинга атмосферного воздуха поступает информация о снижении концентрации вредного вещества до 0.8 ПДК.

"Передвижные лаборатории не выявили превышений в жилых карталах, выброс был разовый", - подчеркнул он.

Напомним, в три часа ночи в районе очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска случился сильнейший выброс сероводорода, в городе появился резкий запах канализационных стоков (на данный момент он уже не ощущается).

Все материалы по факту происшествия Минэкологии направит в надзорные органы: по итогам административного расследования и выяснения причин случившегося виновные будут наказаны.