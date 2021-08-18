Регуляторы США проверят работу автопилота 765 тысяч Tesla

Регуляторы США открыли расследование аварий, в которых участвовали электромобили Tesla с включенной системой автопилота. Процесс запустила NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах США).

В досье содержатся данные об 11 дорожно-транспортных происшествиях, в которых получили ранения 17 человек и 1 человек погиб.

Расследование потенциально охватывает 765 000 электромобилей, т.е. практически все машины Model S, Model X, Model 3 и Model Y, проданные в Штатах с 2014 года.

Автопилот Tesla относится ко второй категории по классификации SAE. Это означает, что система полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, однако водитель должен контролировать ситуацию - и быть готовым взять управление на себя.

NHTSA заявляет, что оценит технологии и методы, используемые для мониторинга дорожной ситуации в режиме автопилота. Также эксперты исследуют алгоритмы сигналов предупреждения о передаче управления человеку.

Автопилот Tesla ранее исследовал Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). В отчете, опубликованном в 2020 году, NTSB заключила, что Tesla не сделала достаточно для того, чтобы предотвратить злоупотребление этой системой среди владельцев.