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18.08.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Регуляторы США проверят работу автопилота 765 тысяч Tesla

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс--служба Tesla. Фото: Пресс--служба Tesla.
Фото: Пресс--служба Tesla.

Регуляторы США открыли расследование аварий, в которых участвовали электромобили Tesla с включенной системой автопилота. Процесс запустила NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах США).

Фото: скриншот с twitter.com
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В досье содержатся данные об 11 дорожно-транспортных происшествиях, в которых получили ранения 17 человек и 1 человек погиб.

Расследование потенциально охватывает 765 000 электромобилей, т.е. практически все машины Model S, Model X, Model 3 и Model Y, проданные в Штатах с 2014 года.

Автопилот Tesla относится ко второй категории по классификации SAE. Это означает, что система полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, однако водитель должен контролировать ситуацию - и быть готовым взять управление на себя.

NHTSA заявляет, что оценит технологии и методы, используемые для мониторинга дорожной ситуации в режиме автопилота. Также эксперты исследуют алгоритмы сигналов предупреждения о передаче управления человеку.

Автопилот Tesla ранее исследовал Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). В отчете, опубликованном в 2020 году, NTSB заключила, что Tesla не сделала достаточно для того, чтобы предотвратить злоупотребление этой системой среди владельцев.

#Tesla