СМИ: Экс-президент Афганистана Гани госпитализирован в Абу-Даби

Бежавший из Кабула бывший президент Афганистана Ашраф Гани предположительно госпитализирован. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает иранское агентство YJC.

"Некоторые источники новостей сообщают об ухудшении положения бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Абу-Даби. По данным нескольких дипломатических источников, несколько часов назад Ашраф Гани был переведен на лечение в одну из больниц", - приводит агентство в своем Telegram-канале слова бывшего советника Министерства иностранных дел Афганистана.

Немногим ранее стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов официально признали факт того, что Гани и члены его семьи находятся в стране. В заявлении МИД ОАЭ говорится, что экс-президент и его родственники были приняты в стране по гуманитарным соображениям.