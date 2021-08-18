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18.08.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник в Подмосковье, перед крушением свалился в штопор, так как не сработала система флюгирования винта. Такое мнение ТАСС высказал источник в силовых структурах.

Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС
По факту крушения новейшего военного транспортника Ил-112В возбуждено дело

По его словам, после возгорания двигателя данная система не сработала, "возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор". Если бы она сработала, то горящий двигатель бы отключился, и пилоты имели возможность посадить самолет. 

Во вторник днем опытный образец Ил-112В заходил на посадку на аэродром в Кубинке, когда у него загорелся правый двигатель. При попытке выполнить поворот самолет потерял управление и рухнул на землю. На борту находились трое членов экипажа, все они погибли.

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СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования
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