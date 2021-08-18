США за один день вывезли из Афганистана более 1000 человек

Американские власти 17 августа эвакуировали из Афганистана 1100 граждан США, обладателей вида на жительства в Соединенных Штатах и членов их семей. "Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти", - заявили в Белом

доме.

Всего же за три дня американские военные вывезли из Афганистана более трех тысяч человек, которым грозила опасность. Об этом рассказала Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН.

В Пентагоне ранее заявили, что три военные базы в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых афганцев. При необходимости министерство обороны сможет изыскать дополнительные места, цитирует ТАСС пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Напомним, 15 августа представители движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, взяли под контроль президентский дворец и объявили, что власть в стране перешла в их руки.