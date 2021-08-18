Талибы призвали граждан сдать оружие и боеприпасы

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) призвали граждан Афганистана сдать оружие и боеприпасы. Они также заявили, что в самое ближайшее время мир познакомится со всеми лидерами движения, которые более не будут скрываться и станут публичными личностями.

Как уточняет газета Al-Masry Al-Youm, лидеры движения приказали всем членам "Талибана" отказаться от празднования захвата Афганистана и столицы Кабула.

Напомним, представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" навсегда искоренит производство наркотиков в стране. "Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции.