Постановление администрации Тамбовской области от 18 августа 2021 года № 620 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.07.2021) следующее изменение:

дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:

"на проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в очно-заочной форме при условии обеспечения организаторами собрания соблюдения его участниками социального дистанцирования (не менее 1,5 метров), использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, недопущения участия в собрании лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний. В случае проведения общего собрания в закрытом помещении организаторам необходимо обеспечить соблюдение дезинфекционного режима в месте проведения собрания, в том числе дезинфекцию контактных поверхностей, оборудования, инвентаря, обеззараживание воздуха.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







