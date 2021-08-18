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18.08.2021 15:50
Рубрика: Культура

Театральный фестиваль "Толстой" объявил новые даты проведения

Текст: Инга Бугулова

Фестиваль "Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна" с 3 по 5 сентября. Состояться он должен был еще в конце июня, но из-за эпидемиологической обстановки театральный марафон перенесли. Билеты можно приобретать уже с сегодняшнего дня - 18 августа.

Фото: iStock
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О фестивале "Толстой", который в этом году станет юбилейным пятым, и его программе "Российская газета" уже подробно писала.

Существенных изменений не предвидится, напомним только, что в афише более 15 спектаклей из 10 регионов России. Постановки будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома писателя, и площадка на холме, и необъятные поля и леса для театральных прогулок.

Купить билет, а также узнать, как добраться до усадьбы в дни проведения театрального фестиваля можно на официальном сайте.

Культура Театр

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