В ЕС признали поражение после прихода талибов к власти в Афганистане

Приход к власти талибов в Афганистане является поражением для всего западного мира. Так считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В воскресенье движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль Кабул и захватило власть в стране.

"То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными", - сказал Боррель в эфире Radio Nacional de Espana, его слова приводит ТАСС.