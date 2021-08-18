Четвертого - пятого сентября в небольшом городке Копыле в Минской области в 28-й раз пройдет День белорусской письменности.

Слово заместителю министра информации Беларуси Игорю Бузовскому:

- Получится микс из концертных номеров и чтения литературных произведений. Такой подачи на Дне письменности еще не было. Что касается формата всего праздника, то в этом году в его концепцию заложена тема объявленного в Беларуси Года народного единства. Будут отражены и такие знаковые события, как 80-летие начала Великой Отечественной войны.

Тысячелетняя история Копыльщины чрезвычайно богата на культурные события, в том числе связанные с издательской деятельностью. К примеру, знаменитый писатель и публицист Тишка Гартный начинал здесь свою профессиональную деятельность - в журналах "Заря" и "Голос низов". Родом из этих мест и Алесь Адамович - известный советский прозаик, автор "Хатынской повести" и "Блокадной книги", написанной вместе с выдающимся российским писателем Даниилом Граниным.

Творчеству известных белорусских писателей будет посвящена научно-практическая конференция и традиционный "круглый стол".

Назовут на Дне письменности и имена лауреатов Национальной премии. Директор Института литературоведения им. Янки Купалы Иван Саверченко считает этот год урожайным на литературные новинки:

- Всего поступило 70 заявок, из них 58 допущены к участию в конкурсе. Особенно порадовала литература для детей и юношества - очень качественная и интересная.

Впервые книголюбам продемонстрируют и демоверсию первого белорусского приложения для прослушивания аудиокниг. В приложение уже загружено более 30 произведений, среди которых эпическая поэма "Гражина" Адама Мицкевича, рассказы Михася Зарецого "Увядший цветок" и "В старых дубравах" Якуба Коласа, "Песня о зубре" Николая Гусовского и другие популярные сочинения белорусских классиков. Этот проект Министерство информации реализует вместе с крупнейшим книготорговым предприятием Беларуси - ООО "Белкнига".

- Работа непростая, тесно связанная с авторскими правами, но очень нужная, - говорит Игорь Бузовский. - Такой подход, уверен, привлечет молодежную аудиторию, которая уже отвыкла от печатных книг. Но одно дело - создать приложение, а другое - его продвигать. Поэтому будем думать в этом направлении вместе с "Белкнигой". Также планируем, что в скором времени в приложении появятся не только аудиоверсии книг, но и их электронные варианты.