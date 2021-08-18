В результате разгона талибами митингов в Нангархаре погибло два человека

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по митингующим в афганской провинции Нангархар. Люди требовали от захвативших власть в стране талибов сохранить нынешний государственный флаг Афганистана.

По информации источника агентства РИА Новости, в результате стрельбы погибло два человека, еще 12 получили ранения.

Утром в столице провинции Джелалабаде образовалось сразу несколько митингов. В Cети распространяются видеокадры, на которых запечатлено, как люди снимают белые флаги "Талибана" и размещают на их месте трехцветные полотнища государственного флага Афганистана. Прибывшие на место представители талибана открыли по участникам акции огонь. По некоторым сведениям, талибы также избили нескольких репортеров, снимавших сюжет про события в Джелалабаде.