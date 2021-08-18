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18.08.2021 00:43
Рубрика: В мире

В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах

Военно-воздушные силы США начали расследование гибели людей на борту самолетов, вылетевших из Кабула в Катар во время эвакуации американских граждан. Таким образом в ВВС подтвердили, что в нише шасси как минимум одного из транспортников были найдены человеческие останки.

Фото: STR / AFP
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"Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей", - приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Напомним, о том, что тело афганского гражданина, который пытался бежать из страны, было найдено в отсеке для шасси самолета ВВС США, ранее сообщила газета The Washington Post.

Напомним, во время эвакуации военных, дипломатов и других граждан США местные жители пытались штурмом брать готовившиеся к взлету самолеты, а порой и уже набирающие скорость на взлетно-посадочной полосе кабульского аэропорта. Кроме того, в Сети появлялись видео с телами, падающими с уже летящих самолетов. В Пентагоне в ответ отметили, что не готовы подтвердить достоверность соответствующих записей.

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