Видео: к чему приводит перегруз мотороллера

О том, к чему приводит перегруз или неправильная фиксация груза в автомобиля, снято немало зрелищных фильмов-катастроф. Как правило, заканчиваются такие истории печально - десятками человеческих жертв и масштабными разрушениями.

Сегодняшнее наше видео, пусть и снято уличной камерой наблюдения со скромным качеством картинки, по драматизму и непредсказуемости сюжета известным блокбастерам не уступит. К счастью, жертв удалось избежать, единственный пострадавший здесь - дешевый мотороллер с плохо закрепленным грузом в кузове.

Ролик снят в китайском Вэньчжоу (провинций Чжэцзян). Неловкий мотороллерщик плохо зафиксировал трубы, которые перевозил, и от дорожной тряски они сползли назад, нарушив равновесие транспортного средства. Посреди улицы мотороллер встал на дыбы, задрав к небу переднее колесо.

Всё бы ничего, если бы водитель быстро разгрузил кузов, вернул бы транспортное средство в исходное положение и аккуратно загрузил снова. Но он не успел. Одну из далеко торчащих труб нечаянно зацепил ехавший сзади автомобиль и, как тараном, выбил ею лобовое стекло мотороллера. Попади под этот удар герой нашего видео, ему бы не поздоровилось, но судьба, похоже, сочла, что на этот раз с него хватит неприятностей.