Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД

Чаще всего нарушают ПДД владельцы "заряженных" и мощных автомобилей. Главный антилидер - Audi S3: у 9 из 10 машин есть в истории штрафы, это в полтора раза больше, чем у базовых Audi A3.

Чуть реже совершают правонарушения владельцы спортивных Opel Astra OPC и Renault Megane RS, а также автомобилей премиум-класса - Mercedes-AMG A-класса и BMW M2.

Как выяснили аналитики "Авто.ру", среди самых бюджетных автомобилей наиболее высокий процент нарушений - за владельцами Hyundai Solaris (50%), Skoda Rapid (49%), Kia Rio (48%), Lada Vesta и Priora (по 47%). В среднем ценовом сегменте - за водителями Kia Optima (62%), Skoda Kodiaq (54%) и Karoq (53%), Renault Arkana (48%) и Skoda Octavia (48%).

Наибольшая вероятность встретить автомобиль-нарушитель - в Республике Дагестан: почти у 70% машин, выставленных на продажу в этом году, есть нарушения ПДД в истории. Причём средний размер штрафа здесь почти самый высокий по стране - больше 700 рублей, а каждый оштрафованный автомобиль попадался на нарушениях в среднем по 4 раза, этот показатель выше только в Чеченской Республике.

Реже всего нарушители встречаются в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе: на машинах, которые продавались в этих регионах, штрафов не было вообще. Небольшая доля автомобилей со штрафами в Магаданской (10%) и Амурской (21%) областях, Республике Калмыкия (23%).

Самые злостные нарушители живут в столице. Например, владелец одного из внедорожников Infiniti QX80 набрал с начала года 150 штрафов на 261 тысячу рублей. В отчёте другого столичного автомобиля - BMW M8 - зафиксировано 155 штрафов на 242 тысячи. Третье место - за Rolls-Royce Cullinan: 123 штрафа на 212 тысяч рублей. Среди машин среднего класса антирекорд зафиксирован за московским Volkswagen Golf: 68 нарушений, за которые пришлось заплатить чуть больше 100 тысяч рублей.

Самое распространённое правонарушение у россиян - превышение скорости: такие штрафы составляют больше 80% всех найденных в отчётах ПроАвто. Кстати, "письма счастья" за скорость водители получают в 10 раз чаще, чем, например, за невыполнение требований дорожной разметки или знаков, хотя это второе "по популярности" правонарушение.

Кроме того, время от времени автомобилисты выезжают за стоп-линию (1,8%), нарушают правила расположения на проезжей части и ездят по обочинам (1,4%), игнорируют красный свет светофора (0,8%).