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18.08.2021 17:39
Рубрика: Общество

ВОЗ: Дельта-штамм "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Штамм COVID-19 "дельта" распространяется быстрее, чем "коллективное реагирование" на него служб здравоохранения в странах. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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"В каждой стране горячие точки госпитализации и смертности возникают там, где низок уровень вакцинации и принимаются ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения", - цитирует его ТАСС.

По мнению главы ВОЗ, решить проблему можно в срочном порядке увеличив масштабы тестирования. Кроме того, необходимо постоянное непрерываемое обеспечение больниц кислородом, лечебными материалами, вакцинами и индивидуальными защитными средствами для медицинского персонала,

В настоящее время 75% всех вакцин использовано всего в 10 странах, тогда как государства с низкими доходами едва вакцинировали 2% своего населения, добавил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины "Спутник V". По прогнозам, это должно произойти в середине сентября.

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