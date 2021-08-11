ВОЗ назвала сроки одобрения вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает одобрить российскую вакцину "Спутник V" в сентябре. Об этом сообщила журналистам помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"По "Спутнику" мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX (программа ВОЗ, которая регулирует распределение препаратов между странами. - Прим.ред.)", - цитирует ее слова ТАСС.

Назвать точные сроки регистрации препарата она не смогла, но отметила, что ВОЗ рассчитывает, что это произойдет в середине сентября.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.