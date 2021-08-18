Врач: Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм

Тяжесть течения COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Она отметила, что наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции.

Сегодня существует несколько путей передачи коронавируса: воздушно-капельный, контактный и непрямой, напомнила врач. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. Второй вариант заражения происходит, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего. Третий вариант - это попадание вируса на поверхности.

Первый способ, по мнению Малиновской наиболее опасен, потому как вирус моментально проникает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться. Именно, от того, где вирус начинает размножаться, зависит многое.

"Вот почему медики вновь и вновь напоминают о необходимости носить маски", - добавила она.

Ранее главрач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявлял, что для предотвращения инфицирования необходима социальная дистанция и масочный режим. Кроме того врач призвал всех вакцинироваться для защиты от коронавируса.