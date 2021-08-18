Вышел русский трейлер "Дома улиток" от создателя "Платформы"

На YouTube представлен локализованный трейлер испано-мексиканского триллера "Дом улиток" (La Casa del Caracol), продюсером которого выступил Карлос Хуарес, один из создателей нашумевшего аллегорического хоррора "Платформа" и "Психонавтов".

Синопсис такой. Антонио Приерто (Хавьер Рей) "решает провести лето в горах в окрестностях Малаги, где он надеется найти покой и вдохновение для нового романа". Что частично удается - "необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них".

Антонио начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него, как водится, многочисленные тайны. Ну и дальше как по нотам - "Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий".

Режиссер - Макарена Асторга. Сценарий - дебютантки Сандры Гарсиа Ньето.

В кино - с 2 сентября.