Новости

Авторы "Гравити Фолз" представили первые кадры нового мультсериала 16:05
Сериал по "Колыбели для кошки" Воннегута от создателя "Фарго" отменен 15:09
Умер актер Рок Демер 14:57
Вышел трейлер комедии с Вилковой и Тарасовой "Непослушник" 14:53
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа" 14:43

Вышел русский трейлер "Дома улиток" от создателя "Платформы"

Новости
    18.08.2021, 15:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Русский Репортаж Фото: youtube.com/ Русский Репортаж
Фото: youtube.com/ Русский Репортаж

На YouTube представлен локализованный трейлер испано-мексиканского триллера "Дом улиток" (La Casa del Caracol), продюсером которого выступил Карлос Хуарес, один из создателей нашумевшего аллегорического хоррора "Платформа" и "Психонавтов".

Фото: youtube.com/ Megogo Distribution
Вышел трейлер комедии с Вилковой и Тарасовой "Непослушник"

Синопсис такой. Антонио Приерто (Хавьер Рей) "решает провести лето в горах в окрестностях Малаги, где он надеется найти покой и вдохновение для нового романа". Что частично удается - "необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них".

Антонио начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него, как водится, многочисленные тайны. Ну и дальше как по нотам - "Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий".

Режиссер - Макарена Асторга. Сценарий - дебютантки Сандры Гарсиа Ньето.

В кино - с 2 сентября.

Новости

Вышел новый трейлер второго сезона "Проекта "Анна Николаевна" 14:37
Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2" 09:32
На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию 17.08.2021
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17.08.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер комедии с Обри Плазой "Бестселлер" 17.08.2021
Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями 17.08.2021
Вышел трейлер "Семейного бюджета" - новой комедии авторов "Физрука" 17.08.2021
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского остросюжетного сериала "Коса" 16.08.2021
Вышел новый трейлер японского ремейка "Куба" Винченцо Натали 12.08.2021
Трейлер: скринлайф-хоррор Бекмамбетова "#хочувигру" о "группах смерти" 12.08.2021
⧣ детектив
Фото: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 12.08.2021
Умер актер Оке Лунгвист 06.08.2021
Умер актер из "30 случаев майора Земана" Милан Стеглик 05.08.2021