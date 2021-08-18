Вышел трейлер комедии с Вилковой и Тарасовой "Непослушник"

Компания Megogo представила на своем YouTube-канале новый трейлер назидательной комедии "Непослушник" за постановкой Владимира Котта ("Карп отмороженный"). Он же - соавтор сценария.

В центр повествования интегрирован известный ютуб-блогер-пранкер Дима (Виктор "Последний богатырь" Хориняк), который в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. В частности, один из своих пранков он снимает в стенах церкви.

Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело.

"Уходя от преследования полиции, блогер укрывается в месте, где его точно не будут искать - маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника". В процессе многое далее переосмысливая, естественно.

В других ролях: Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин и Сергей Селин.

Тэглайн - "Побойся блога!", рейтинг - 12+ (несмотря на юмор несколько специфического свойства).

Премьера - 28 октября.