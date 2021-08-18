Зимние "каникулы" АвтоВАЗа перенесут на лето из-за дефицита комплектующих

Новогодние праздники у сотрудников АвтоВАЗа начинались раньше, чем у большинства россиян, так как 28, 29 и 30 декабря являются частью единого корпоративного отпуска, перенесённого на зиму, ну а дальше - Новый год.

Есть вероятность, что вазовцев отправят отдыхать на три дня в ближайшее время, так как завод не может полноценно выпускать автомобили.

Ранее "РГ" рассказывала, что после корпоративного отпуска, закончившегося 15 августа, на АвтоВАЗе собирали только Lada Niva Travel и Niva Legend. Для выпуска других машин не хватало электронных компонентов. "Рваный" график сохраняется и по сегодняшний день. Перебои с поставками решаются, но как скоро обстановка стабилизуется, пока не ясно.

В связи с этим, вазовцев могут отправить в отпуск не 28-30 декабря, а 25-27 августа, пишет "Нетипичный АвтоВАЗ", так поясняя логику возможного решения об изменении графика работы: "Альтернатива переносу отпуска - очередной простой. Но это - потери в зарплате для работников, так как вынужденное "безделье" оплачивается в размере 2/3 от среднего заработка".