Авиаперевозчикам США разрешили эвакуировать людей из Кабула

Федеральное авиационное управление США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам полеты в Афганистан для осуществления эвакуационных рейсов из Кабула. Однако есть условие - необходимо получить предварительное одобрение от Пентагона, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление регулятора.

Между тем власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана уже почти шесть тысяч человек. Об этом в среду сообщил журналистам представитель Белого дома, пишет ТАСС. По его словам, со вторника военные США вывезли примерно 1,8 тысячи человек десятью самолетами C-17.

Ранее Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому времени не удастся вывезти всех гражданских лиц. По его словам, речь идет об эвакуации от 50 тысяч до 65 тысяч афганцев. Сохранение в Афганистане присутствия военных США будет зависеть "от ситуации" и от того, сможет ли Вашингтон ускорить процесс эвакуации до 5-7 тысяч человек в день.