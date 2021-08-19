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Рубрика: В мире

Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Президент США Джо Байден не видит возможностей для вывода американских войск из Афганистана без создания хаоса. Об этом заявил сам американский лидер в интервью телеканалу ABC.

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Хозяин Белого дома отрицательно ответил на вопрос ведущего о том, можно ли было иначе осуществить вывод американских военных. "Сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, - я не знаю, как это происходит", цитирует ТАСС Байдена.

В том же интервью президент США заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся вывезти из страны всех американских граждан и союзников. Продление присутствия военных будет зависеть "от ситуации" и от того, сможет ли Вашингтон ускорить процесс эвакуации до 5-7 тысяч человек в день.

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