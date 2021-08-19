Блогер разбил Hyundai Solaris во второй раз: "эпическая анатомия катастрофы"

Видеоблогер Константин Заруцкий купил подержанный Hyundai Solaris за 250 000 рублей, чтобы повторить эксперимент с "наматыванием" его на столб.

В первый раз Заруцкого обвинили в предвзятости к корейскому автопрому, хотя результат второго краш-теста оказался намного печальнее.

В первый раз Hyundai Solaris врезался в столб центральной стойкой, в то время как другие автомобили, принимавшие участие в подобных экспериментах блогера AcademeG, бились в дверь. На этот раз Заруцкий учёл критику своих зрителей.

Скорость, с которой тележка неслась к столу, была выше обычного: примерно 55 км/ч. Последствия удара оказались фатальными, а зрелище, которое предстало перед Заруцким, он назвал "эпической анатомией катастрофы": не сработала ни одна подушка безопасности, кузов и его силовая структура полностью деформированы, один из порогов разошёлся по сварному шву.

Если на Hyundai Solaris после краш-теста можно было ездить, то автомобиль, разбитый в этот раз, пригоден только для разбора и утилизации.

Фото: скриншот с www.youtube.com