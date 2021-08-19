Четыре нарушения, за которые инспекторы могут изъять автомобиль

Рейды ГИБДД на оживленных трассах - обычное дело. Как правило, все заканчивается простой проверкой документов и пожеланием счастливого пути. Но есть ситуации, когда водитель может буквально остаться без автомобиля, потому что таково требование закона.

В статье 27.13 КоАП РФ перечислены моменты, когда инспекторы имеют право изъять автомобиль. И наиболее распространенный повод - это пьяная езда, пишет aif.ru.

Если водитель находится в состоянии опьянения, то по части 1 и 3 статьи 12.8. КоАП РФ ему грозит штраф 30 тысяч и лишение прав сроком до 2 лет. Инспекторы составляют протокол, после этого водителя отправляют на медосвидетельствование, а машину - на штрафстоянку. Если виновник при этом лишен прав или вовсе не имеет их, то здесь уже возможен арест до 15 суток.

Изъять автомобиль могут и в том случае, если у водителя при себе нет документов. Если он просто забыл свидетельство о регистрации транспортного средства дома, то инспекторы предложат оставить автомобиль и съездить за ним. Либо согласятся увидеть фото прав и СТС. По их данным сотрудники ГИБДД смогут проверить машину на предмет криминальных историй. Машину могут изъять и в том случае, если она не растаможена и не имеет разрешения на временный въезд.

Еще одна ситуация, которая с большой вероятностью закончится эвакуацией автомобиля - это езда без прав. Такому водителю еще и грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если он был лишен прав, то штраф вырастает до 30 тысяч рублей. А вдобавок дело может кончиться арестом на 15 суток. Единственный способ избежать эвакуации - позвонить родственникам и попросить их забрать машину.

Неисправность технической части автомобиля - это еще одна причина, по которой его могут изъять. По части 2 статьи 12.5 КоАП РФ водителю полагается штраф 500 рублей. Среди этих технических проблем - неисправность тормозной системы, руля, сцепного устройства. Чаще всего инспектора могут насторожить поврежденные суппорты или течь тормозной жидкости.

Если эвакуация машины неизбежна, то регламент действий следующий. Инспектор составляет протокол и оформляет документы на задержание машины. Подписывают протокол и водитель, и сотрудник ГИБДД. Если водитель отказывается или вовсе отсутствует на месте, то подписи ставят двое понятых. Вся процедура записывается на видео. Если инспектор нарушает регламент, то ему самому может грозить штраф или судебное разбирательство.