Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189. Ранения различной степени тяжести получили более 12,2 тысячи жителей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление гражданской защиты республики. Больше всего погибших - 1,8 тысячи - в департаменте Юг. В регионе полностью или частично разрушены более 100 тысяч зданий. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшую субботу. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение в стране.

Почти 137 тысяч семей остались без крыши над головой. По оценкам местных властей, свыше 684 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи, это около 40 процентов населения трех наиболее пострадавших департаментов.