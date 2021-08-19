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19.08.2021 04:30
Рубрика: В мире

Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи

Фото: AFP/Reginald LOUISSAINT JR Фото: AFP/Reginald LOUISSAINT JR
Фото: AFP/Reginald LOUISSAINT JR

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189. Ранения различной степени тяжести получили более 12,2 тысячи жителей.

Фото: AFP/Stanley LOUIS
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление гражданской защиты республики. Больше всего погибших - 1,8 тысячи - в департаменте Юг. В регионе полностью или частично разрушены более 100 тысяч зданий. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшую субботу. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение в стране.

Почти 137 тысяч семей остались без крыши над головой. По оценкам местных властей, свыше 684 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи, это около 40 процентов населения трех наиболее пострадавших департаментов.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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