ЦИК не будет открывать цифровые участки на выборах 19 сентября

"Применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в Единый день голосования 19 сентября 2021 года федеральным законодательством не предусмотрено. ЦИК России изучает вопрос дальнейшего применения указанных комплексов", - заявил он изданию.

Цифровой участок - это терминал, в который загружены электронные бюллетени для голосования на определенной территории. Например, на выборах главы региона, в одномандатном округе и даже на муниципальных выборах. Программная оболочка терминала позволяет поместить в него несколько сотен бюллетеней. Преимущество этой технологии состоит в том, что в отличие от "Мобильного избирателя" она позволяет голосовать из-за пределов своего избирательного округа. Например, на выборах в Госдуму - не только за партийные списки, но и за кандидатов-одномандатников.

Впервые этот вид голосования применялся в 2019 году. Тогда ЦИК открыл в Москве 30 пунктов, где жители регионов могли проголосовать за кандидатов в губернаторы. Спустя год на таком же количестве цифровых участков они смогли выбирать и губернаторов, и депутатов законодательных собраний.

Эксперимент был признан успешным, но развития не получил, хотя в Центризбиркоме были планы открыть пять тысяч участков по всей стране. Параллельно же стало развиваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое позволяет проголосовать на любых выборах из любой точки мира при наличии двух условий - доступа в интернет и наличия подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Год назад в интервью "Российской газете" Николай Булаев признал, что "это конкурирующие технологии". "На мой взгляд, более современным и более прогрессивным выглядит дистанционное электронное голосование", - сказал он.

Затем глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующей федеральной избирательной кампании - в 2024 году". В начале июля она сообщила, что технически избирательная система Россия к этому готова.

Добавим, что в Единый день голосования 19 сентября ДЭГ пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.